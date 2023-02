La Ternana: "Palumbo è uscito dall'ospedale e può gradualmente tornare ad allenarsi"

Antonio Palumbo è uscito dall'ospedale Santa Maria di Terni nella mattinata di martedì 7 febbraio, dopo tre giorni di ricovero per accertamenti. La Ternana calcio, con una nota ufficiale, informa sulla situazione del suo calciatore, parlando di un quadro clinico buono e confermando che si è trattato, per il capitano rossoverde, di una «colica addominale». Problema subentrato nelle ore precedenti alla partita Cosenza-Ternana del 4 febbraio e che lo ha costretto a saltare la gara stessa. Niente appendicite dunque. Tanto più che non si fa alcun riferimento a eventuali interventi di tipo chirurgico. Anzi, la Ternana calcio fa sapere che Antonio Palumbo può adesso «riprendere gradualmente la normale attività agonistica». Si fa riferimento anche all'esito soddisfacente degli esami ai quali si è sottoposto in ospedale e anche al miglioramento della situazione clinica. Dalla società, anche il ringraziamento al personale, sanitario e non, del Santa Maria, per «la professionalità dimostrata».