Ternana devastante, rifila cinque gol alla Casertana. Allungo sulla Bari

TERNI - La Ternana gioca bene, vince, e porta a 14 i punti di distanza dall'inseguitrice Bari. La formazione rossoverde dopo aver cospetto per una ventina di minuti al cospetto di una buona Casertana, esce alla distanza confezionato giocate brillanti da far spellare le mani ai tifosi che ancora una volta hanno seguito la partita da casa. Finisce 4 a 1 con Partipilo capace non solo di firmare una doppietta, ma di regalare un assist e giocate sopraffine insieme ai compagni di reparto Falletti e Raicevic.

Treofan. Una vittoria da dedicare ai lavoratori della Treofan che durante l'intervallo, hanno sfilato con uno striscione per protestare l'ennesimo incontro fallimentare con il Commissario.

Primo tempo. Dopo aver sofferto alcune ripartenze, i rossoverdi passano in vantaggio con Furlan. L'esterno, che indossa la fascia di capitano, è lesto a respingere una parata di Avella. Dopo quattro minuti è Partipilo a ricevere in area e a girarsi con un sinistro a fil di palo. Nel recupero la Casertana accorcia le distanza con Konate bravo a trovare la deviazione di testa su calcio d'angolo, con Iannarili non proprio attento.

Secondo tempo. La Ternana che entra in campo dopo l'intervallo è devastante. Le reti di Partipilo, Raicevic e Peralta sono da manuale del calcio. Da vedere e da far rivedere ai nipoti.

TERNANA-CASERTANA 5-1

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone, Kontek, Boben, Frascatore (34’ st Mammarella); Proietti (26’ st Paghera), Palumbo (1’st Salzano); Partipilo, Falletti (18’ st Peralta), Furlan; Raicevic (26’ st Ferrante). All. Lucarelli. A disp.Vitali, Damian, Vantaggiato, Torromino, Russo, Suagher, Onesti

CASERTANA (4-3-3): Avella; Polito, Konate, Carillo, Del Grosso (18’ st Rillo); Icardi (18’ st Matese), Santoro, Izzillo; Rosso (34’ st Longo), Cuppone (18’ st Matos) , Turchetta (18’ st Pacilli). All. Guidi. A disp. Dekic, Zivkovic, De Sarlo, Hadziosmanovic, Varesanovic, De Lucia

ARBITRO: Pashiuku di Albano Laziale

RETI: pt 27’ Furlan, 31’ Partipilo, 45’+1’ Konate; st 3’ Partipilo, 13’ Raicevic, 38’ Peralta

NOTE: gara giocata porte chiuse per il Coronavirus. Durante l’intervallo hanno sfilato i lavoratori della Treofan azienda in liquidazione. Ammoniti Santoro, Palumbo per gioco falloso. Angoli 4 a 3 per la Ternana. Recupero tempo 2’, st 2’

Ultimo aggiornamento: 23:21

