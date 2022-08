Ternana, Bogdan dimesso: trauma cranico dopo la pallonata di Fabbian

TERNI - E' il primo minuto di recupero quando Fabbian, uno dei migliori in campo per la Reggina, colpisce con una pallonata al volto il difensore della Ternana Luka Bogdan nel tentativo di pareggiare la partita. Il calciatore croato cade a terra. Frastornato. Il primo a richiamare l'attenzione dei sanitari è il compagno di squadra Sorensen. Una volta soccorso, Bogdan viene fatto salire in ambulanza e trasportato al Pronto soccorso.

L'atleta, fa sapere la società rossoverde, è stato dimesso dopo la mezzanotte. Per lui un trauma cranico, "per fortuna senza complicanze (come evidenziato dagli esami strumentali)". Chiaramente nelle prossime ore il calciatore sarà monitorato.