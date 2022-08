Ternana, buona la prima al Liberati. Sconfitta la Reggina con un gol di Partipilo. Paura per Bogdan

TERNI - Ternana buona la prima al Liberati. Sconfigge la Reggina grazie ad un gol di Partipilo realizzato nel primo tempo. Allo scadere paura per Bogdan trasportato in ospedale dopo aver ricevuto una pallonata in pieno volto.

Al 26' va in scena il vantaggio della Ternana. Una rete da manuale del calcio. Palumbo difende con le buone e con le cattive la palla per poi scaraventarla in un incredibile cambio di campo per Partipilo che al volo insacca. Più tardi allo stesso Partipilo viene annullato un gol per fuorigioco.

Nella ripresa Inzaghi allenatore della Reggina cerca di cambiare l'inerzia della partita con alcune sostituzioni a cui risponde Cristiano Lucarelli che toglie anche Palumbo inserendo Sorensen. E' il 25' e la Reggina paradossalmente conquista metri arrivando peraltro alla conclusione slo al 40' con Fabbian. Lo stesso Fabbian nel primo minut di recupero colpisce con una pallonata Bogdan sul visto costretto ad uscire anzitempo senza poter essere sostituito.

TERNANA-REGGINA 1-0

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakitè (7’ st Celli), Bogdan, Capuano, Corrado; Coulibaly (1' st Proietti), Di Tacchio, Agazzi; Partipilo (38’ st Falletti), Palumbo (25’ st Sorensen); Favilli (25’ st Ferrante). A disp. Krapikas, Capanni, Spalluto, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Defendi. All. Lucarelli.

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pieruzzi, Cionek (1’ st Camporese), Gagliolo, Giraudo (36’ st Santander); Fabbian, Crisetig, Liotti (13’ st Cicerelli); Ricci (1’ st Canotto), Menez (23’ st Gori), Rivas. A disp. Ravaglia, Dutu, Loiacono, Di Chiara, Agostinelli, Lombardi, Majer. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia

RETI: pt 26' Partipilo

NOTE: spettatori 5.320 (di cui 135 provenienti da Reggio Calabria) per un incasso di euro 47.179,00 euro. Ammoniti Di Tacchio, Cionek, Celli per gioco falloso. Angoli 4 a 7 per la Reggina. Recupero tempo pt 2’ st 5’ + 6'