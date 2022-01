Ora è ufficiale, Lucarelli ritrova Bogdan alla Ternana

Adesso, c'è anche l'ufficialità. la Ternana calcio annuncia l'arrivo del difensore Luka Bogdan, classe 1996, difensore centrale, arrivato dalla Salernitana. Per il tecnico dei rossverdi, Cristiano Lucarelli, c'è dunque la possibilità di tornare ad allenare il centrale croato. Il tecnico toscano, infatti, lo aveva già avuto alle sue dipendenze nel Livorno. Ora, lo ritrova nella Ternana, fino alla fine della stagione in corso, nel campionato di serie B. Luka Bogdan, infatti, arriva a Terni con la formula del prestito fino a giugno 2022, con diritto di riscatto. Un diritto di riscatto che, a quanto pare, diventerebbe obbligo nel caso in cui il giocatore collezionasse un certo numero di presenze con la maglia rossoverde delle Fere. Questo, almeno, ciò che trapelava e si vociferava durante la trattativa tra il direttore sportivo della Ternana Luca Leone e i dirigenti della Salernitana. A Salerno, in serie A, nel girone di andata, Bogdan ha totalizzato appena 5 presenze. Per lui, dunque, tanta voglia di ritrovare una certa continuità con la Ternana nella serie cadetta, anche se dovrà giocarsi il posto al centro della difesa in una concorrenze molto forte con altri elementi, come Fredrik Sørensen e Marco Capuano, tanto per fare due nomi.

APPROFONDIMENTI TERNANA E MERCATO La Ternana chiude per Bogdan, ma il diesse Leone lavora pure su...