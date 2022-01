La Ternana chiude per Bogdan, ma il diesse Leone lavora pure su altri obiettivi

Un colpo praticamente in dirittura di arrivo. Accanto a questo, altre trattative. L'obiettivo è dotare la Ternana di un paio di nuovi acquisti nell'ultimo giorno del calciomercato di gennaio. Nessuna rivoluzione, a una rosa che già va bene così. Ma si puntella qualche ruolo. Vedi la difesa, con l'accordo praticamente fatto con la Salernitana per l'attivo di Luka Bogdan, difensore centrale croato. Ma per il reparto arretrato, ci sono altri nomi accostati alla società rossoverde. A cominciare da Aljaz Struna, esperto esterno difensivo destro sloveno svincolato e a proseguire con Luca Iotti conteso al Brescia. Ma c'è anche la pista di giovani che il direttore sportivo Luca Leone sta battendo con il Pescara. Alla Ternana, pare piaccia il difensore classe 2003 Davide Veroli. A proposito di giovani, dall'Abruzzo la società rossoverde umbra potrebbe provare a prendere pure Amadou Diambo, nonostante la reticenza a farlo andare via. Quest'ultimo sarebbe uno dei nomi per il centrocampo. Ma per il reparto mediano, si tengono d'occhio situazioni come Francesco Di Tacchio (della Salernitana, come Bogdan), Paolo Bartolomei della Cremonese e anche Marco Brescianini del Milan ora in prestito al Monza,. Più difficile, invece, che si arrivi a Federico Viviani, o a Dimitri Bisoli. In partenza, possibile piazzamento in prestito al Renate del giovane Pietro Rovaglia, mentre per Modibo Diakité si possono aprire le porte del Messina. Attesa, infine, per vedere se il Foggia tornerà alla carica per Diego Peralta.

