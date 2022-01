Mercato: la Ternana ha nel mirino Bogdan e Di Tacchio della Salernitana

Ancora una volta il mercato di riparazione della Ternana rischia di essere senza botti. D'altra parte la società, in tutte le sue componenti, ha ripetuto come un mantra "che le squadre si costruiscono in estate". Di conseguenza nell'ultimo giorno di calciomercato nessuno aspetta operazioni di primaria importanza. Altre di dettaglio invece sì. In questo periodo la rosa si è comunque alleggerita con Russo e Nesta che sono finiti a Livorno e Lecco. Modibo Diakitè che nelle ultime settimane è stato pure convocato da Cristiano Lucarelli, potrebbe prendere la valigia e trascorrere l'ultima parte della stagione a Messina ritrovando Filippo Damian. Il difensore è in scadenza di contratto e quindi dovrebbe sciogliere il nodo se proseguire l'avventura nella Conca o trasferirsi in riva allo stretto. Anche perché da Salerno continuano ad affermare che il difensore Luka Bogdan potrebbe lasciare la Campania. Lucarelli lo ha conosciuto quando ebbe la possibilità di allenare il Livorno. Essendo un '96, l'eventuale ingaggio, innescherebbe un effetto domino che al momento non sembra piacere a nessuno. A maggior ragione se sempre dalla Salernitana dovesse arrivare pure il mediano Francesco di Tacchio.