Venerdì 24 Febbraio 2023, 00:04

Difesa piena di assenze, ma alla fine non è così' decimata come si poteva temere. Siamo alla vigilia di Ternana-Cittadella e il tecnico Aurelio Andreazzoli recupera un altro giocatore. Della retroguardia, per l'appunto. Luka Bogdan, infatti, è tornato in gruppo. Il suo stop era dovuto a una lesione di basso grado al polpaccio. Il centrale croato, dunque, dovrebbe essere pronto a tornare a disposizione. Così come Niccolò Corrado. Ma da qui alla partita, non è escluso che il tecnico non ritrovi pure qualche altro importante recupero. Staremo a vedere. Nell'allenamento a porte chiuse del giovedì pomeriggio all'antistadio Taddei, ancora lavoro differenziato per tre calciatori. Sono Andrea Favilli alle prese con una lesione di primo grado al retto femorale, Davide Agazzi con una lesione di medio grado all'adduttore e Marco Capuano che però non è ancora pronto a rientrare dal lungo stop per la rottura del tendine del bicipite femorale. Fermo Luca Ghiringhelli, infortunato al legamento crociato. Sicuro assente è Francesco Cassata, squalificato per un turno. Dalla squalifica, però, rientra Salim Diakite, fuori al derby del Curi con il Perugia. Per Andreazzoli potrebbe essere meno difficile del previsto, poter schierare la formazione di base da opporre al Cittadella. C'è da vedere, però, se i giocatori recuperati dall'infortunio - per ora Bogdan e Corrado - saranno o meno in grado di scendere subito in campo. Le scelte dovranno essere ben ponderate. Sicura, intanto, è la possibilità di tornare a schierare in difesa Diakite. L'altra pedina sicura è Sørensen. Il terzo posto, se Mantovani non ce la fa, se lo potrebbero contendere Martella e lo stesso Bogdan. Tutto dipende anche dalla possibilità o meno che a sinistra possa giocare subito Corrado. A centrocampo, vista l'assenza di Cassata, il maggiore indiziato per affiancare Di Tacchio dovrebbe essere Coulibaly.