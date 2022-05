Ternana, Ascoli bestia nera: i marchigiani vincono 4 a 1. Non basta il gol di Partipilo

ASCOLI - Zero punti tra andata e ritorno. Anche senza i sei punti conquistati tra andata e ritorno, l'Ascoli avrebbe disputato i playoff. Tuttavia se la sconfitta di gennaio era stata condizionata dal Covid, quella di ieri sera ha come unica attenuante quella che i calciatori dopo il derby hanno preferito staccare la spina tra il disaccordo di Lucarelli a cui sarebbe piaciuto chiudere diversamente il torneo. Così va il mondo anche se lo score con il collega Sottil è davvero deficitario.

La Ternana, soprattutto nel primo tempo, da l'impressione di essere rimasta a casa. Così dopo venti minuti l'Ascoli è già in vantaggio per la doppietta di Tsadjout. Nell'intervallo succede qualcosa perché la Ternana scende in campo con un piglio diverso e il nuovo entrato Partipilo trova la via del gol. La gioia per una eventuale rimonta dura un quarto d'ora quando Tsadjout, ancora lui, firma la tripletta. L'Ascoli che voleva vincere per giocare la prima partita dei playoff in casa continua a spingere sull'acceleratore, costringendo all'autogol Defendi.

In serie A vanno Lecce e Cremonese, mentre l'Alessandria retrocede con Crotone e Pordenone.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Bellusci, Quaranta, D’Orazio (26′ st Paganini); Collocolo, Buchel (38′ st Fontana), Saric (38′ st Eramo); Maistro (26′ st Caligara); Dionisi, Tsadjout (26′ st Iliev). A disp. Guarna, Tavcar, Ricci, Bidaoui, Botteghin, Franzolini, Falasco. All. Sottil

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Boben, Capuano, Celli; Defendi (Cap., 26′ st Ghiringhelli), Agazzi (36′ st Capanni), Proietti, Palumbo (26′ st Paghera), Martella (1′ st Partipilo); Pettinari (36′ st Capone), Donnarumma. A disp.: Vitali, Krapikas, Ndir, Mazzocchi, Rovaglia, Peralta, Mazza. All. Lucarelli

ARBITRO: Maggioni

RETI: pt 6', 20' Tsadjout ; st 1' Partipilo, 15' Tsadjout , 18' Defendi autogol

NOTE: spettatori: 7.651 (di cui 335 della Ternana). Ammoniti: Pettinari, D’Orazio per gioco falloso. Angoli 8 a 2 per la Ternana. Recupero tempo pt 2', st 3'. Ternana in campo con il lutto al braccio per commemorare la scomparsa del papà Ferruccio del vice presidente Paolo Tagliavento