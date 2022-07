Passaro nella storia, doppio oro ai Giochi del Mediterraneo per il tennista perugino: vince singolare e doppio

PERUGIA Francesco Passaro è super ai Gioghi del Mediterraneo in corso a Orano (Algeria). Il tennista dello Junior Club di Perugia ha vinto sia il singolare che il doppio. Nel singolare, l'azzurro, numero 220 del mondo, in finale ha battuto, rimonta, 6-7/ 6-4/ 6-3 lo spagnolo Carlos Lopez Montagud. Nel doppio, in coppia con Matteo Arnaldi hanno battuto in due set i rivali spagnoli Carlos Lopez e Alvaro Lopez con un nettissimo 6-2/ 6-3. Un doppio azzurro non vinceva l'oro ai Gioghi del Mediterraneo dall' edizione di Pescara del 2009. Per Francesco Passaro una doppia medaglia d'oro che lo porta nella storia del tennis azzurro.