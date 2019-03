SPOLETO - È pesantissimo il bilancio dell'incidente tra due auto che si è verificato intorno alle 23.10 di giovedì sotto la galleria della Tre Valli Umbre, che collega Spoleto a Sant'Anatolia di Narco. Secondo le prime informazioni, una persona è deceduta, mentre una seconda sarebbe ferita in modo molto serio. A perdere la vita un ragazzo della zona, 22 anni non compiuti. La persona ferita è stata trasportata nell’ospedale di Terni. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Non si conosce, al momento, la dinamica dell'incidente. La galleria è stata temporaneamente chiusa per consentire ai carabinieri di svolgere i rilievi. Ultimo aggiornamento: 01:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA