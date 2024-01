Sabato 6 Gennaio 2024, 07:45

SPELLO - Il botta e risposta sul maiale vivo (di fatto un buono per il suo acquisto) in premio per la tombola di beneficenza di domani a Spello, è durato 24 ore. Perché il premio è stato rimosso. Lo ha reso noto Stefano Ghiandoni, presidente del Circolo Guerrino Bonci unitamente all’associaizone “Spello in Movimento”, le due realtà che hanno organizzato l’iniziativa benefica. Sulla vicenda aveva preso fermamente posizione la Lav. “Visto il dibattito - viene spiegato dagli organizzatori – che si è sviluppato sui social, con toni spesso non rispondenti alla realtà e alle norme vigenti, al fine di non urtare la sensibilità di alcune persone, ma soprattutto non coinvolgere associazioni e aziende in polemiche fuori luogo, abbiamo deciso di togliere il premio “buono acquisto per un suino vivo” sostituendolo con premi consistenti in prodotti alimentari di pari valore. Ribadiamo comunque l’assoluta correttezza di quanto programmato precedentemente”. La Lav era intervenuta per dire «no agli animali in premio gioco, gli animali non sono oggetti» e aveva scritto alle autorità a tutela degli animali appellandosi alla normativa vigente. Ghiandoni aveva replicato alla presa di posizione dicendo che: «Ci scusiamo se la dicitura del volantino può avere disturbato la sensibilità di alcune persone, ma nella realtà trattasi di un premio consistente in un buono acquisto di un suino del peso prestabilito, gentilmente messo a disposizione da un’ azienda agricola locale, di cui il vincitore potrà disporne come lo riterrà più opportuno. Si recherà presso l’allevamento regolarmente autorizzato e in accordo con l’azienda deciderà come gestirlo».