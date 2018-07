TERNI Arrivato in città da una decina di giorni e subito arrestato dalla Polizia di Stato il tunisino 26enne colto in

flagranza di reato ieri mattina dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile. Aveva subito attirato l'attenzione degli agenti con quel cappello di paglia a tesa larga e quella maglietta colorata; lo avevano notato passando di recente in via Farini, da dove, giovedì scorso, era arrivata una segnalazione dai residenti di un condominio che avevano notato uno strano andirivieni proprio all'ingresso del palazzo, lo stesso movimento visto anche dagli agenti che avevano potuto riconoscere anche noti tossicodipendenti locali; uno di loro era stato fermato e trovato con una dose di anfetamina. Ieri mattina, l'appostamento: gli agenti vedono lo straniero cedere lo stupefacente a due tossicodipendenti locali sul portone di casa, l'uomo risale e i due vengono fermati: sono in possesso di una dose di eroina ed una di cocaina. Poco dopo, l'uomo scende di nuovo ed insieme a lui, altri due tossicodipendenti. All'alt della Polizia di Stato, lo straniero cerca di fuggire e, per evitare di essere preso, si dimena energicamente sferrando calzi e pugni; nell'azione colpisce due agenti, uno di loro, ferito ad una mano e ad un piede dovrà ricorrere Alle cure dei sanitari e ne avrà per 20 giorni. Alla fine viene arrestato e la sua abitazione viene perquisita: all'interno tutto il materiale per il confezionamento, 300 euro in contanti, numerose singole dosi di cocaina, eroina ed anfetamine, oltre al vistoso cappello di paglia e alla maglietta che indossava in occasione del primo avvistamento. Irregolare in Italia e disoccupato, sarà giudicato per direttissima.

Marted├Č 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA