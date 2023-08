Lunedì 7 Agosto 2023, 07:00

PERUGIA - Tre furti. Altrettante spaccate. Tutto in pochissimo tempo. Con il bilancio che in un paio di giorni sale a cinque assalti. Non poco. Uno stato di cose che conferma l’importanza, evidenziata dalla polizia con controlli nelle aree industriali e commerciali, di tenere sotto controllo anche i negozi in questa fase dell’anno caratterizzata da partenze consistenti per le vacanze.

Dopo i due allarmi scattati nella notte tra venerdì e sabato per un furto in una parrucchieria a San Sisto e per l’assalto a colpi di pietra contro la porta d’ingresso del ristorante La Sera a Pian di Massiano (in entrambi i casi riuscendo a portare via i soldi contenuti nel fondo cassa) l’allerta nella notte tra sabato e domenica si è spostata a Sant’Anna e Montegrillo.

Nel primo caso, gli agenti della squadra volante hanno fermato e denunciato un 38enne marocchino trovato con uno zaino pieno di alimentari rubati poco prima in un’attività commerciale della zona. I poliziotti sono intervenuti dopo le segnalazioni giunte alla centrale operativa per questo uomo che stava creando non pochi disagi alle persone presenti. Dopo aver stabilito che si tratta di un clandestino, l’ufficio Immigrazione della questura è al lavoro per il suo rimpatrio.

L’altra allerta arriva da Montegrillo. Dove sempre nella notte tra sabato e domenica si è avuta una violenta spaccata. Tutto documentato dai gestori e affidato non solo alla polizia, ma anche ai social network. «Questa zona e’ presa d’assedio, non mancano le attività…non c’è più sicurezza» hanno scritto a corredo della foto in cui si vede la spaccata alla porta d’ingresso del bar. Ma in questo caso le allerte sono due, dal momento che solo qualche giorno fa la stessa sorta di una spaccata era toccata al supermercato di fianco al bar. Le voci della strada raccontano come il responsabile di uno dei due assalti, da capire se sia sempre lo stesso, potrebbe addirittura essere stato agli arresti domiciliari. «Dalle 22 qui è terra di nessuno» dice un residente.

«I due furti con spaccata avvenute a Montegrillo in questi giorni, prima al supermercato poi al bar limitrofo, denotano la difficoltà che da tantissimo tempo stiamo denunciando. Dopo la chiusura della caserma di Ponte d’Oddi, questa zona ha perso un presidio fondamentale». Così il consigliere Francesco Zuccherini in merito ai furti registrati in questi giorni. «C’è bisogno di aumentare la vigilanza in queste zone, ma anche trovare delle soluzioni alternative. Da tanto tempo chiediamo di sostituire il presidio della caserma, affidando alle forze dell’ordine uno spazio comunale nella zona utilizzabile a turno dalle forze dell’ordine, magari prevedendolo all’intento del patto per la sicurezza che il comune sottoscrive con la prefettura. Questa zona merita rispetto e maggiore attenzione da parte delle istituzioni».