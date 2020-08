Sgravi fiscali, l'Umbria sparisce. Modena (Fi): «Governo confuso, pensa solo alle elezioni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «Il Governo è confuso sul testo del decreto agosto, non è una novità. Gli sgravi contributivi al 30% ieri nel pomeriggio sono scomparsi per l'Umbria dalla relazione tecnica. Questo esecutivo è fortemente influenzato dalle prossime elezioni nelle Marche, da questa regione, infatti, si sono già alzate delle proteste, da parte di politici di area Pd, per la mancanza della previsione destinata, invece, in un primo momento, anche all'Umbria. Ha quindi evidentemente deciso di eliminare il problema alla radice, estromettendo dagli sgravi anche l'Umbria», così la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena.«Tale questione non può essere affrontata senza prevedere che esiste il centro Italia e la guerra tra Regioni è decisamente assurda - continua - Resta il pasticcio sui testi, ma all'Umbria, regione altamente colpita dal sisma, servono infrastrutture e non è pensabile che venga estromessa da tutto: il governo deve uscire dalla logica elettorale, se vuole operare correttamente».