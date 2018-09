TERNI L’appuntamento è uno di quelli che vale una vita di emozioni sportive: il Campionato del Mondo IronMan 70.3 che andrà in scena domenica 2 settembre nella Nelson Mandela Bay di Port Elizabeth in Sudafrica. Tra i migliori triatleti pronti a darsi battaglia domani nei 1900 metri di nuoto, i 90 km di bicicletta ed i 21 di corsa, ci saranno anche i due fratelli terribili del Terni Triathlon Lorenzo ed Edoardo Felici, i due draghi dell’Onda Nera che si sono conquistati l’accesso alla Finale nella gara di Dubai, portandosi a casa rispettivamente il primo ed il secondo posto di categoria, bissando poi lo splendido risultato in Italia, a Pescara. E così, tra i mille colori di una gara dalle mille emozioni, sventolerà anche il drago rossoverde.

Un traguardo prestigioso per i due giovani ternani, che li metterà a confronto con i migliori triatleti del mondo. Si tratta di due giovani di 29 e 26 anni, laureati in odontoiatria, appassionati di sport che, da quattro anni a questa parte, hanno dedicato al triathlon ore ed ore di allenamento, con umiltà e determinazione. «Vogliamo divertirci e battere il nostro record: siamo motivati ed è davvero emozionante confrontarci con gli atleti più forti del mondo», hanno dichiarato Lorenzo ed Edoardo, consapevoli di vivere un’esperienza unica. Una sfida dura, che li impegnerà per ore primo tra le onde dell’Oceano, poi lungo le ventose strade di Port Elizabeth ed infine per una mezza maratona che li porterà al traguardo. «Vedere due nostri atleti al Campionato del Mondo è una soddisfazione unica» ha aggiunto Fabrizio Castellani, Vice Presidente del Terni Triathlon. Quarantacinque gli italiani pronti alla partenza e 4 umbri in totale: insieme a Lorenzo ed Edoardo, anche Giacomo Grasselli, del Trasimeno Triathlon e Marco Malucelli del Foligno Triathlon Winner. «Avere ben 4 atleti umbri che partecipano alla finale mondiale IronMan 70,3 la dice lunga sulla qualità del movimento in Umbria», ha dichiarato Riccardo Giubilei, Delegato Regionale FITri e Consigliere Nazionale. «Il Triathlon in Umbria è cresciuto moltissimo negli ultimi 4 anni, grazie al lavoro della Delegazione, alla passione dei tanti dirigenti e delle Società nei vari territori ed alla capacità di lavorare insieme. Il “modello Umbria” ha saputo raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati, riuscendo a cambiare marcia e ponendosi come punto di riferimento nell’intero panorama del triathlon italiano, visto che da due anni a questa parte, la nostra regione, ha i migliori valori di crescita nazionali. La strada è quella giusta e, come diciamo sempre, il Triathlon umbro c’è».

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA