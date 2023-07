Giovedì 13 Luglio 2023, 13:21

TERNI - Un muro di gomma. I sessanta ambulanti che mercoledì 12 luglio sono saliti a Palazzo Spada accompagnati da un avvocato del Foro di Roma per rappresentare le proprie perplessità sul trasferimento del mercato settimanale alla Passeggiata, si sono scontrati contro un muro di gomma. Alle una in punto, a mercato terminato cioè - l’ultimo tra piazza Ridolfi e largo Frankl - sono stati ricevuti dal vice sindaco Riccardo Corridore e dall’assessora al commercio Stefania Renzi in sala consigliare. Un incontro durato poco. Giusto il tempo che s’è preso il legale per provare a conoscere il motivo di tanta urgenza e il tentativo di segnalare i problemi che gli operatori dovranno affrontare ad ogni ingresso ed uscita dal parco: le difficoltà nelle manovre e nel posizionamento delle tende. «L’avvocato può presentare istanza in tribunale» - tuona Corridore (avvocato pure lui). I sessanta ambulanti sono usciti dalla sala consigliare con niente in tasca. «No, invece abbiamo portato a casa una certezza – dichiarano una decina di loro – i nuovi amministratori non ci vogliono sotto i loro uffici. Per Corridore noi non siamo decorosi». «Sì, ha detto così - riprende il racconto una delle ambulanti presenti – ha detto che si è trovato a ricevere alcune personalità in Comune di mercoledì e che non è stato piacevole farle passare in mezzo agli stracci». Mauro Fortini, Fiva Confcommercio, non c’era. Proprio lui che si è sempre battuto per la categoria non era a Terni, ieri. «Infatti avevo delegato una persona a scegliere il posteggio» - risponde al telefono. Già, perché c’era anche da scegliere il posteggio in base ad una precedente graduatoria. Ma niente. E’ stato un mercoledì da dimenticare. Gli ambulanti si sono rifiutati di scegliere. Per loro l’ufficio commercio ha indicato una nuova data: lunedì 17. O sceglogno la postazione due giorni prima del trasloco oppure le postazioni verranno assegnate d'ufficio. Il Comune di Terni non fa un passo indietro: mercoledì 19 il mercato si svolgerà all’interno del parco della Passeggiata.

«Ci sentiamo panchine – commenta E.C. – ci rimuovono per una questione di decoro». In nome del decoro Corridore aveva annunciato l’eliminazione delle tre panchine in cui, su corso Tacito, alcuni sbandati stazionavano tutto il giorno. Dalla dichiarazione alla rimazione sono passate due settimane. Meglio è andato agli ambulanti. Sono durati un mese. «Siete abituati ai tempi di prima, i nostri sono questi» - Corridore. «Io non sono tra i 60 che sono saliti a Palazzo Spada - interviene Nadia Leonardi – perché non intravedo la possibilità di un ripensamento. Ci mandano alla Passeggiata? Bene la Passeggiata. Certo se avessimo potuto restare qui fino a quando non sarà pronto il PalaTerni sarebbe stato meglio. Un trasloco è impegnativo per tante ragioni. E’ faticoso e ti fa perdere clienti perché il consumatore quando cambia posto non ti ritrova». Corridore ha comunque dato la sua rassicurazione: «Si tratta di una sperimentazione. Ma sono certo che mi chiederete di restare alla Passeggiata».