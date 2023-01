Sabato 28 Gennaio 2023, 08:42

Se di imprese il Perugia ne ha tentate e qualcuna gli è riuscita, quella di oggi potrebbe essere la più difficile. Già, affrontare il Bari che punta dritto alla serie A e vive un momento di forma eccezionale non sarà facile per i grifoni che hanno ricominciato il 2023 con un pareggio, per quanto rocambolesco e immeritato, e una sconfitta. Aggiungendo poi a queste considerazioni il fatto che la sfida del San Nicola (ore 14) arriva in coincidenza con gli ultimi giorni del mercato e la confusione che ne consegue (non ci sono più Beghetto, Melchiorri, Strizzolo e Righetti, ancora mancano giocatori in entrata), ecco che il coefficiente di difficoltà sale alle stelle per una partita in cui va fatto risultato per far tornare i conti-salvezza.

«Abbiamo resettato - ha detto Fabrizio Castori prima di salire sull'aereo -, la sconfitta di Parma qualcosa ci ha insegnato. Il vantaggio è che ho a disposizione l'intero organico, a parte Struna che tornerà lunedì nel gruppo, avremo ampia possibilità di scelta. Abbiamo lavorato forte, le scelte saranno logiche ma non le rivelo perché voglio tutti tirati e sulla corda. Cosa ci ha insegnato Parma? Che se non andiamo sempre a manetta facciamo fatica. Che non dobbiamo mai abbassare il ritmo o la paghiamo. Il Perugia dipende solo da sè stesso». Proibitivi i precedenti (18 ko, 11 pari e solo 6 vittorie), il Bari è la squadra con la percentuale realizzativa più alta della B e segna spesso in contropiede. Gara pericolosa anche ripensando all'andata, quando vinse 3-1 al Curi con tanto cinismo (Olivieri sbagliò un rigore). «Troveremo tanti spettatori e un grande entusiasmo – prosegue Castori -, dovremo essere bravi a concentrarci su quello che dobbiamo fare. L'assenza di Cheddira? Non sono ipocrita, è un vantaggio. Lo conosco bene, è forte e per noi è meglio se non c'è. Il mercato? Abbiamo cercato di mandare a giocare quelli meno utilizzati, ora vogliamo prendere un attaccante e speriamo di chiudere. Il direttore è stato bravo nel comunicare ai giocatori le cose come stavano, durante il mercato è sempre bene fare come le sirene, ovvero tapparsi le orecchie. Capezzi? Speriamo che la trattativa vada a buon fine, l’ho allenato e ne conosco le qualità, è allenato, pronto e ci può dare una bella mano».

LE FORMAZIONI

Nel 3-4-1-2 di Castori probabile il ritorno sulla trequarti dal 1’ di Kouan al posto di Luperini, con duelli sulla fascia sinistra (Lisi o Paz), a centrocampo (Iannoni o Bartolomei) e davanti (Di Serio o Di Carmine) mentre sembra probabile una staffetta tra Olivieri e il redivivo Matos. Nel Bari Cheddira dovrebbe essere sostituito dal 37enne Antenucci, che non segna da 3 mesi ma che ha spesso fatto male al Perugia, con il ritorno di Botta sulla trequarti al fianco di Folorunsho dal 1’.