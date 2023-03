Sei umbri nella direzione nazionale del Partito democratico di Elly Schlein

PERUGIA - Sono sei gli umbri che fanno parte della nuova direzione nazionale del Partito democratico guidata da Elly Schlein. Nella squadra entra la deputata Anna Ascani, l'europarlamentare Camilla Laureti, la capogruppo in consiglio regionale Simona Meloni (riferimento della mozione Bonaccini), la ex vicepresidente della Camera Marina Sereni che ha sostenuto la mozione Schlein e il tesoriere uscente del partito Walter Verini.

I cinque sono stati indicati dall'Assemblea del partito democratico. A loro si aggiunge il segretario regionale Tommaso Bori che rientra tra gli "invitati permanenti". In Umbria la mozione Schlein ha vinto con 8.918 voti contro gli 8.213 consensi raccolti da Stefano Bonaccini, il risultato finale è stato 52,1 per cento a 47,9 con buona parte della differenza nelle città più grandi: a Perugia Schlein ha ottenuto il 60 per cento e a Terni addirittura il 64.