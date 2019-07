© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Chiusa la “parentesi vintage rock” di Umbria Jazz, con i due live di(ieri) e(mercoledì), questa sera all’Arena sarà la volta di sue realtà tra le più interessanti nel panorama del nuovo jazz. I primi a salire sul palco saranno glidi, una delle sigle più popolari del mondo del jazz e della fusion che nei due precedenti a Uj hanno letteralmente fatto impazzire il pubblico. Il secondo set vedrà invece al centro della scena, il “santone” della musica afroamericana; per lui si sono spesi richiami a suggestioni non comuni arrivando fino a Coltrane. Altro evento eccezionale sarà quello che a mezzanotte vedrà il ritorno dello statunitense, che presenterà in esclusiva a Umbria Jazz “Seven Dreams”, progetto originale commissionato dal Festival che il musicista americano ha realizzato con il suo trio (al contrabbasso ealla batteria), con i fiati dellae gli archi dell’. La location sarà davvero eccezionale, l'auditorium creato all'interno dell'ex chiesa di San Francesco al Prato.Ad inaugurare la giornata di musica sarà la consueta street-parade mattutina deilungo Corso Vannucci, alle 11.30 con replica pomeridiana alle 18.30. Ai Giardini Carducci questi tutti i live gratuiti in programma:(13.00),(15.00),(16.30),(18.00),(19.30 e 00.30),(21.00) e(23.00). Grande energia anche in Piazza IV Novembre dove alle 19.00 si esibiranno gli studenti più promettenti della Berklee/Umbria Jazz Clinics 2019; alle 21.00 la grinta di; alle 23.00 sarà il blues dia chiudere la giornata (00.30).Oggi il pianoforte sarà lo strumento protagonista alla Sala Podiani: alle 12.00 concerto di, alle 17.00 il paladino del jazz umbro. Al Teatro Morlacchi previsto un solo live per oggi, quelloe con il contrabbassista svedeseche (supportati da un leggero “aiuto” dell’elettronica) presenteranno il loro “Summerwind” alle 17.00. Da segnalare anche(alle 13.00) e Accordi Disaccordi (alle 19.00) alla Bottega del Vino, mentrecon iltrio si esibirà 18.30 all’Hotel Brufani.In via della viola per UJ4KIDS “Tre chicchi di moca tritava il tricheco” con(10.00), lezioni di swing con(18.00), il dj set con(dalle 19.30), il giapponese Ryo Miyachi (22.30), per chiudere con l’immancabile live di mezzanotte affidato ai residentche lanceranno la volata per un’esaltante jam session. Sempre nel Chiostro di San Fiorenzo, alle 11.15, le stelle nascenti del violoncello incontreranno il jazz grazie al concerto “Cellostar”. Ad ammaliare il pubblico, sotto la direzione di, sarà l’Orchestra di Violoncelli dell’I.C. Perugia 1 “F. Morlacchi”, con un repertorio vario che spazia dal contrappunto alle più moderne contaminazioni stilistiche.