Narni, open day on line per il corso in Scienze dell'investigazione. Appuntamento il 15 settembre

TERNI La richiesta al corso narnese di laurea in Scienze per la sicurezza e l’investigazione, rimane molto alta: tantissime le telefonate, tante le presenze in facoltà, giornalmente. Ora, per canalizzare l’interesse, è anche previsto un open day on line per martedì prossimo, 15 settembre, in due sessioni, dalle 10.00 alle 12.45 e dalle 13.30 alle 16.30 circa. Parteciperanno docenti, esperti, personale amministrativo per presentare gli insegnamenti, i laboratori, i seminari e le attività del corso di laurea e per dare informazioni sulle scadenze per l'iscrizione.

Parteciperanno il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti e l’assessore Lorenzo Lucarelli, poi Claudia Mazzeschi, Direttrice del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Stefano Brancorsini, Direttore del Polo Scientifico Didattico di Terni, Felice Ferlizzi, Presidente CESPIS – Centro Studi Prevenzione, Investigazione e Sicurezza.

Interverranno Fabio D’Andrea, coordinatore del corso di laurea triennale in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza, Laura Guercio, Diritti Umani, Uliano Conti, Metodologia della Ricerca Sociale, Patrizia Garista, Pedagogia, Sabina Curti, Criminologia, Marina Dobosz, Medicina Legale, Michele Pennoni, Personale amministrativo, Maria Caterina Federici, Sociologia della Sicurezza, Michele Sorrentino, Vice Presidente CESPIS, Maurizio Nicastro, Responsabile Agenzia Investigativa Nicastro Investigazioni, Massimo Calabresi, esperto di tecnologia applicata alla sicurezza e all’intelligence, Maurizio Carboni, esperto di scienze dell’intelligence, Giovanni Villarosa, esperto di scienze di intelligence, difesa e sicurezza, Massimo Altomari, Colonnello dell’Aeronautica, esperto di sicurezza militare, Anna Bragagni, Security Analyst - BIP-Business Integration Partners, Valerio Ferlizzi, Security Manager della Gecom, Giovanni Cinque, Consigliere CESPIS. Modererà Modererà Uliano Conti, Università degli Studi di Perugia.

Link per il collegamento.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeaa2aad27d9144b4a49454caaa1d7baa%40thread.tacv2/1599052301233?context=%7b%22Tid%22%3a%22067e7d20-e70f-42c6-ae10-8b07e8c4a003%22%2c%22Oid%22%3a%22e4c602b7-88f9-46d2-8969-f75a9d79723f%22%7d

© RIPRODUZIONE RISERVATA