Un giro in centro anche se non c'è la fiera, un pranzo fuori per chi si trova in zona gialla, l'allenamento a cui è difficile rinunciare. E' il San Valentino dei campioni dello sport made in Terni.

Danilo Petrucci, fresco di presentazione della sua nuova KTM per la stagione in Motogp, oggi tornerà alla sua vecchia passione: «Andrò a fare un giro con la moto da enduro intorno a Terni. San Valentino è giusto passarlo con le grandi passioni» scherza Danilo.

Innamorato della moto, ovviamente, anche Tommaso Montanari, costretto ad allenarsi fuori città per la mancanza di piste da cross omologate: «Andrò in moto, tanto per cambiare - racconta il campione italiano di Enduro - dalle parti di Giuditta, la mia ragazza, che abita a Siena. Sono costretto ad allenarmi fuori, ma almeno potrò vederla».

Trascorrerà San Valentino con la fidanzata anche il campione del mondo di fioretto maschile, Alessio Foconi, che si trova a Roma con la sua Maria Vittoria. Hanno scelto di festeggiare in montagna: «Cercheremo di arrivare sulla vetta del Terminillo con le ciaspole, un modo per restare in allenamento».

Dal fioretto alla spada. A trafiggere il cuore di Elisa Vardaro è stato Mika. E' un cucciolo di Australian Kelpie di appena tre mesi. Si chiama come il cantante di cui Elisa è grande fan e naturalmente la spadista ternana ha occhi solo per lui: «Ce l'ho da pochi giorni e gli dedico tutto il tempo a disposizione. Passerò San Valentino con lui, anche perchè sono single».

Chi invece ha trovato l'amore è Lucia Lucarini. La sciabolatrice in forza ai Vigili del Fuoco si trova a Milano con il fidanzato: «Devo ammettere che Terni mi manca, amo la festa di San Valentino da quando sono bambina. Il calore, gli addobbi, le lucine con i cuori. Il mio fidanzato snobbava un po' questa festa, ma l'ho convertito. Non abbiamo grandi progetti, solo un pranzo fuori visto che Milano è in zona gialla. Ci scambieremo qualche bacio e qualche regalo, il prossimo anno spero di riuscire a portarlo a Terni per festeggiare nella mia città».

Fuori città anche i canottieri Matteo Mulas e Matteo Tonelli, impegnati nel meeting di Torino. Tonelli sarà in acqua proprio oggi nel doppio pesi leggeri, Mulas ha gareggiato ieri nel singolo: «Dopo aver fatto allenamento al mattino andrò a pranzo fuori con i compagni di squadra del Cus Pavia per rilassarci e divertirci un po'» dice.

C'è chi dovrà a malincuore rinunciare al rito della fiera e del giro tra le bancarelle, come l'arciere Matteo Santi: «Mi mancherà il classico panino con la porchetta mangiato al parco di viale Trieste con gli amici, dovrò rimandare al prossimo anno - racconta Matteo - sono uscito lo scorso agosto da una relazione importante e per ora ho deciso di dedicare tempo a me stesso perchè sento la necessità di sistemare un po' di cose. Oggi farò un giro in centro, restrizioni permettendo, ma spero davvero che il prossimo anno torni la fiera».

Classica sgambata mattutina in bicicletta per il campione di pattinaggio Alessio Rossi: «Con abbondante pranzo a casa con i miei per ricaricare le energie - precisa - purtroppo quest'anno non sarà possibile andare alla fiera, quindi farò una passeggiata in centro con le dovute precauzioni».

Il rito della fiera manca anche al nuotatore Riccardo Menciotti che passerà la giornata a Roma, dove si allena con il Circolo Aniene, insieme alla fidanzata: «Andiamo a pranzo fuori, nel rispetto delle norme. Mi dispiace non vivere la festa nella mia città, noi ternani la sentiamo in maniera particolare a differenza di altri. Mi mette un po' tristezza non poter andare tra le bancarelle e perdermi tra la folla». Una passeggiata in montagna per il campione del modo di kayak Alberto Migliosi. Il campionato di calcio per Sofia Martini, che rimarrà ad Arrone: «E' domenica e non posso allenarmi in piscina, altrimenti lo avrei fatto. Per fortuna c'è la Serie A».

© RIPRODUZIONE RISERVATA