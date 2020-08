© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’erano anche due famiglie di Perugia e una di Città della Pieve ospiti del residence Margherita di Montalto Marina, in provincia di Viterbo, che è stato mezzo distrutto da un violentissimo incendio. In tutto, tra adulti e bambini, dodici persone che hanno vissuto una notte di paura.C’è chi ha perso tutto quello che si era portato in vacanza, anche le chiavi dell’auto e quelle di casa.Tra loro anche Mauro Cozzari, ex consigliere comunale di Perugia e attuale direttore amministrativo presso Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia.«Eravamo arrivati- racconta Cozzari, al penultimo giorno di vacanza. La mia famiglia e quella di mio cognato eravamo andati a cena fuori. Ma quella cena non l’abbiamo conclusa. A un certo punto abbiamo visto fuoco e fumo che venivano dal nostro residence». Una parte del complesso è andata completamente distrutta. Sembra che l’innesco del rogo sia dovuto a un mozzicone di sigaretta.«Oltre alla mia famiglia e quella di mia cognato, otto persone tra adulti e bambini, c’era anche una famiglia di Città della Pieve con i loro due figli. A noi è andata relativamente bene perché avevamo la stanza nella che non è stata danneggiata dal fuoco. Ma i vestiti che abbiamo recuperato sono tutti impregnati di fumo, forse non basterà l’intervento della lavanderia per poterli riutilizzare. Alla famiglia di mio cognato è andata peggio: hanno salvato solo i vestiti che avano indosso. Il fuoco ha distrutto anche le chiavi dell’auto che avevano lasciato nella cassaforte del residence. Per fortuna le auto erano in garage: c’è chi ha visto bruciare anche quelle».