Regione e sindacati, accordo fatto con per la stabilizzazione dei precari

PERUGIA - Accordo fatto tra Regione e sindacati per la stabilizzazione dei precari del sistema sanitario. L'intesa apre le porte ad un contratto a tempo indeterminato per tutti i dipendenti delle aziende sanitarie che abbiano maturato al 31 dicembre 2024 almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022. Fissati anche alcuni criteri di priorità per la procedura di stabilizzazione: valorizzazione prioritaria con apposito punteggio dei periodi di lavoro prestati

nell'azienda sanitaria regionale che procede all'assunzione; la valorizzazione con un apposito punteggio dei periodi di lavoro prestati in un'altra azienda del sistema sanitario regionale. L'accordo segue altre intese sottoscritte nei mesi scorsi per la trasformazione di una serie di contratti del personale precario, sollecitate dai sindacati anche attraverso azioni di protesta.