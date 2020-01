Tentata rapina in banca a Borgo Rivo. Un uomo armato di taglierino e con il volto coperto è entrato nella cassa di Risparmio di Borgo Rivo ma non sarebbe riuscito a portare via nulla. In quel momento l'agenza era affollata di clienti. Indagini in corso della polizia

In aggiornamento. Ultimo aggiornamento: 16:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA