Giovedì 16 Febbraio 2023, 00:35

Ecco la settima cordata. Un nuovo gruppo interessato a rilevare le quote della Ternana calcio che Unicusano ha deciso di mettere in vendita. Proprio nella settimana del derby con il Perugia arriva questo interessamento. Un soggetto internazionale, a quanto pare con esperienza già nel mondo del calcio con altre società straniere. Alcuni legali ed emissari italiani hanno incontrato a Terni Stefano Ranucci, manager dell'ateneo telematico romano, anche lui impegnato a portare avanti le trattative con i gruppi interessati. In città, per conto del gruppo interessato si è presentata una delegazione di una decina di persone in rappresentanza dello stesso. Evidentemente, c'è stata la volontà di vedere la città e le strutture. Sono stati in sede per prendere visione della stessa e anche allo stadio Liberati per vedere l'impiantistica sportiva a disposizione della società rossoverde. Allo stadio, insieme a Ranucci, ad accogliere la delegazione c'era anche il vicepresidente Paolo Tagliavento. Nel momento in cui erano dentro, c'era anche l'allenatore Aurelio Andreazzoli. Naturalmente, massimo silenzio e bocche stracucite. Non trapela nulla, da questa sortita ternana dei rappresentanti della cordata e di Ranucci, tra l'altro anche ex presidente proprio della Ternana. Quest'ultimo, dopo aver accompagnato legali ed emissari a vedere lo stadio Liberati, è tornato subito a Roma. Il gruppo in questione, pare molto solido e molto ben intenzionato, avrebbe manifestato negli ultimi giorni il suo interessamento per trattare con l'attuale dirigenza, cercando subito di capire la logistica nella quale opera la società. Degli altri sei gruppi ineteressati, avevamo dato comunicazione già nei gironi scorsi, In quel caso, la conferma era arrivata anche dal presidente Stefano Bandecchi. Gruppi sia nazionali che internazionali. La Ternana, a quanto pare interessa. Le procedure di cessione sono dunque partite. Ma restano le condizioni poste dal presidente Stefano Bandecchi, cioè di far restare per un 15 o 20% Unicusano nella compagine societaria e di salvaguardare questa clausola anche per eventuali future cessioni da parte del gruppo che dovesse rilevare la società. Tra l'altro, lo stesso Bandecchi è interessato ad impegnarsi lui in prima persona alla realizzazione del nuovo stadio Liberati e della nuova clinica ad esso collegata, una volta che il Governo avrà dato il via libera ai 95 posti letto accreditabili in più riconosciuti al territorio di Terni. Posti sui quali l'attuale presidente è pronto a procedere con il progetto di quello che lui chiama «centro ricerche», in grado di permettergli di recuperare l'investimento per lo stadio.