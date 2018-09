“Quintana è solidarietà” la Giostra e i rioni sostengono l'Associazione Basket Disabili Foligno

Ultimo aggiornamento: 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - La “Quintana è solidarietà”. Lo dimostrano i tanti progetti di sostegno che nel tempo la Giostra della Quintana di Foligno con l'Ente e i dieci rioni in prima linea, hanno freso possibili anche grazie al contributo del mondo della Singolar Tenzone di Foligno. E venerdì, a Palazzo Candiotti, cuore della Giostra della Quintana, il presidente dell'Ente Domenico Metelli, ha aperto l'incontro di consegna di contributi raccolti che sono stati consegnati all'Associazione Basket Disabili Foligno, unica squadra umbra che in questa disciplina milita in Serie B, per l'acquisto di carrozzine tecniche necessarie alla pratica sportiva. Insieme a Metelli c'erano il vicepresidente Guido Tofi e i magistrati di Giostra Simone Capaldini e Lucio Cacace e con loro i referenti, tra priori e delegati, dei rioni di Giostra. Simbolicamente ogni rione ha consegnato alla squadra una riproduzione dell'assegno con sopra il fregio di ciascuno dei 10 rioni della Quintana.