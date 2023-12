Quattro ottantenni tamponati da un giovane in piena notte

PERUGIA - Quattro anziani tamponati, ma fortunati. Investiti, intorno a mezzanotte, da un ragazzo che alla guida dell’auto dietro di loro non ha evidentemente tenuto conto delle norme su distanza di sicurezza e circolazione stradale. Una storia che fa sorridere perché le conseguenze non sono state particolarmente gravi, ma certo il finale avrebbe potuto essere ben diverso. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato nella zona di Bosco. Sul posto immediato l’intervento degli agenti della polizia locale e del personale medico sanitario del 118. I quattro anziani (tutti intorno agli ottanta anni) hanno fatto accesso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della misericordia per essere sottoposti a tutti gli accertamenti del caso. A metà mattinata di ieri, stando a quanto si apprende, i quattro erano ancora in ospedale ma le loro condizioni non sarebbero state di particolare gravità.

Uno, questo di Bosco, degli otto incidenti registrati lungo le strade cittadine nel corso del fine settimana appena andato in archivio. Un numero decisamente di non poco conto, distribuito tra il pomeriggio di sabato e la notte tra sabato e domenica. Il bilancio parla di almeno una decina di persone rimaste ferite, in modo fortunatamente non grave.

Potrebbe non essere un caso, l’impennata di casi di incidenti in questo fine settimana dal momento che in questi giorni di ponte dell’Immacolata e di apertura generalizzata di negozi per lo shopping e di eventi e intrattenimenti pre natalizi, il numero di persone in auto è sensibilmente e comprensibilmente aumentato. Tanto nel pomeriggio di venerdì quanto nella giornata di sabato, infatti, pienone si è registrato in centro e in altre zone cittadine per i tanti eventi pre natalizi.

FERITO GO KART, GRAVE MA STABILE

È ricoverato sempre nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale perugino il 47enne che sabato mattina ha avuto un bruttissimo incidente con un go kart nella zona industriale di Città di Castello.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito così gravi e complesse da essere trasferito in elisoccorso a Perugia. Secondo quanto si apprende, è dunque ancora in prognosi riservata ma le sue condizioni sono stabili. Ovviamente l’evoluzione del suo quadro clinico è tenuto sotto strettissima osservazione da parte del personale medico sanitario di terapia intensiva. Sull’incidente sono in corso accertamenti. Secondo le prime ipotesi, sembra che l’uomo stesse provando il mezzo quando ne ha perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento.