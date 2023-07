Quadri a base di estratto di cipolla, è l'idea di "Cipollart" a Collemancio

CANNARA - Un'estemporanea di pittura, durante la quale sarà possibile osservare diversi artisti realizzare le proprie opere con colori a base di estratto di cipolla, è quella organizzata per sabato 22 luglio nell'ambito dell'evento “Cipollart” a Collemancio, frazione di Cannara. L'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con

l'associazione culturale amici di Collemancio, rientra nel progetto “Media valle tour”, arrivato alla sua terza tappa.

Ambiente, storia, arte, musica e prodotti tipici saranno al centro della scena, nel verde ambiente delle colline della Valle Umbra, a 500 metri di altitudine, dove ammirare un affascinante panorama e respirare della buona aria.

Chi parteciperà potrà anche fare un tuffo nella storia in questo borgo circondato da mura, le cui prime notizie ufficiali

risalgono all'epoca medievale, ma le cui origini sono strettamente connesse con la vicina città romana di Urvinum

Hortense che sorge a poche centinaia di metri dall'attuale Collemancio, in località La Pieve, già menzionata nella

Naturalis Historia di Plinio il Vecchio.

Le iscrizioni alla estemporanea saranno aperte fino alle 14, dopodiché ciascun pittore riceverà un kit e potrà scegliere l'angolo preferito lungo le vie del borgo per liberare la propria creatività. Anche i bambini potranno divertirsi a disegnare, con laboratori a loro dedicati, dalle 17. Seguirà la premiazione da parte di una giuria delle opere realizzate nel pomeriggio e infine un'esperienza anche per il palato con la cena, dalle 20, a base di prodotti tipici, fra tutti il vino e

la cipolla.