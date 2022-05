Cannara, esce di strada con lo scooter e muore a ventisei anni

CANNARA Tragedia poco dopo le 20 di ieri in via Bevagna, a Cannara, all’altezza del cimitero. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri un 26enne originario della provincia di Crotone, residente a Perugia, è rimasto morto a seguito di un incidente stradale, nel quale non risultano coinvolti altri mezzi, mentre era in sella ad uno scooterone. A nulla sono valse le manovre di rianimazione, andate avanti per diversi minuti. Il 26enne è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Le manovre di rianimazione andate avanti, in ambulanza, per una ventina di minuti sembravano aver dato segnali di ripresa. Purtroppo, però, a nulla è valso l’impegno dei sanitari. Ad intervenire sul luogo dell’incidente uomini e mezzi del 118, dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e i carabinieri della compagnia di Assisi, comandanti dal capitano Vittorio Jervolino, che stanno indagando sull’accaduto. Maggiori elementi sulle cause dell’incidente dalla definizione delle cause esatte di morte. Ed in tal senso un elemento fondamentale sarà l’autopsia. C’è, infatti, da capire se il 26enne possa o meno esser stato colto da malore, o se tutto sia ascrivibile ad una tragica fatalità. Ed in tal senso ulteriori tasselli d’analisi si avranno anche dalla ricostruzione della esatta dinamica dell’incidente su cui stanno lavorando i carabinieri della Solo lo sviluppo degli accertamenti consentirà di fare piena luce su questa ennesima tragedia della strada. Compagnia di Assisi e quelli delle stazioni intervenute in loco. Nell’arco di 24 ore quella di Cannara è la seconda giovane vita stroncata. Appena 24 ore prima, a Gubbio, un 23enne era deceduto finendo, in sella a uno scooter, in un canale d’acqua a bordo della carreggiata in via della Piaggiola. Altro incidente, ieri intorno alle 13.30, lungo la Ss75 Centrale umbra tra Bastia e Ospedalicchio. Coinvolte una Smart ed un Camion con l’utilitaria ridotta un groviglio di lamiere. Ad avere la peggio, senza patire in base a quanto si apprende, particolari conseguenze, l’uomo alla guida della Smart. Illeso il camionista. Per consentire soccorsi, rilievi e rimozione dei veicoli la strada è rimasta interrotta, lungo la direttrice verso Perugia, per diverso tempo. Poi tutto è stato ripristinato.