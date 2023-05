Cannara, prende il reddito di cittadinanza ma sul portafoglio elettronico del sito per le scommesse on line ha caricato 25mila euro. Donna scoperta dai carabinieri

Sulla carta figurava come indigente, con una disponibilità finanziaria pari quasi a

zero, e per questo era riuscita a ottenere il reddito di cittadinanza ma nella documentazione Isee aveva omesso di indicare il conto di un sito di scommesse online su cui aveva caricato oltre 25.000 euro: è quanto hanno accertato i carabinieri di Cannara che hanno denunciato a piede libero una donna

campana di 49 anni.

Le indagini che hanno portato alla donna, residente nel napoletano, sono partite da una presunta truffa ai danni di una cittadina umbra. La quarantanovenne era stata quindi accusata - riferisce una nota l'Arma - di frode informatica e riciclaggio per avere utilizzato illecitamente delle somme di denaro prelevate da

alcune carte di ignare vittime per ricaricare il suo account di una piattaforma di scommesse sportive online.