Prevenzione e promozione della salute: la collaborazione del Comune di Terni con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Martedì 29 Giugno 2021, 18:27

TERNI Punta tutto sulla salute l’ultimo patto di collaborazione stipulato dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Terni. Il partner è l’associazione Lilt Odv Sezione Terni, l’obiettivo quello di promuovere le buone abitudini che possono cambiare e salvare la vita: un corretto stile di vita alimentare e il formulare diagnosi precoci. L’associazione Lilt Odv, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ha infatti da quasi cento anni come obiettivo la prevenzione oncologica, e, servendosi dell’aiuto di associati e volontari, mette a disposizione anche ambulatori in cui periodicamente vengono svolte visite oncologiche precauzionali da specialisti, gratuitamente. «Alcune azioni prevedono l’elaborazione di progetti rivolti all’educazione dei ragazzi nelle scuole, con particolare riguardo alla prevenzione, sostegno sanitario a soggetti fragili o svantaggiati, come ad esempio donne con problematiche socio-economiche o sottoposte a violenza» spiegano dall’assessorato. La struttura della Lilt, situata in viale Trento, si è attrezzata anche per rendere l’ambiente sicuro per il periodo Covid, per continuare anche in un periodo critico a lavorare per il nobile scopo di educare i cittadini, rendere disponibili screening e visite e, nel caso, a fornire assistenza anche nel periodo post malattia. Secondo l’assessore al Welfare Cristiano Ceccotti «Il mutato contesto socio-epidemiologico, l'allungamento medio della durata della vita e il progressivo invecchiamento della popolazione, con il costante incremento di situazioni di fragilità sanitaria e sociale, l'aumento della cronicità e la sempre più frequente insorgenza di multi-patologie sul singoli evidenziano quanto siano importanti patti come quello appena sottoscritto, con azioni integrate di prevenzione e promozione della salute». Fin da giovanissimi. Per tutti.