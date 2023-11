Post offensivo contro la premier Meloni, perugino a giudizio per vilipendio

Sarà processato per vilipendio delle Istituzioni repubblicane un quarantacinquenne residente a Perugia coinvolto in un'indagine della digos del capoluogo umbro, coordinata dalla procura diretta da Raffaele Cantone, per

avere pubblicato sul suo profilo Twitter post a contenuto ritenuto offensivo e diffamatorio nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'udienza predibattimentale - per il reato è prevista la citazione diretta in giudizio - è stata fissata a maggio 2024. L'uomo è stato segnalato alla magistratura dalla digos e

dagli specialisti del centro operativo per la sicurezza cibernetica dell' Umbria a dicembre dello scorso anno nell'ambito di un'attività di monitoraggio sui social network. È risultato già noto alle forze di polizia - spiega la procura in una nota per essere stato in precedenza denunciato anche per avere pubblicato analoghi post nei confronti di un ministro del governo Draghi. Secondo gli investigatori il quarantacinquenne aveva poi

condiviso, negli ultimi mesi sempre sulla stessa piattaforma, altri post dai medesimi contenuti considerati diffamatori e minacciosi pubblicati da altri soggetti e rivolti oltre che alla presidente del Consiglio anche ad altri parlamentari che, secondo quanto scritto, «andrebbero giustiziati».