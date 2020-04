Porano, suore positive ai test rapidi Covid, il sindaco Conticelli: «I conti non tornano, aspettiamo i risultati dei tamponi»

La vicenda del possibile contagio delle suore ospiti della Casa di San Bernardino a Porano, è arrivata sul tavolo del direttore regionale alla Sanità umbra, Claudio Dario, che nella videoconferenza stampa, diffusa nella mattina di venerdì 3 aprile, ha parlato di 13 casi di positività riscontrati nella residenza.

Il sindaco di Porano, Marco Conticelli, ha però ritenuto opportuno precisare meglio la vicenda, dopo che nei giorni scorsi aveva annunciato che tutti i test agli operatori della residenza per suore anziane erano negativi e che, eseguiti i test rapidi sulle consorelle, si sarebbero poi effettuati i tamponi Covid per un migliore riscontro.

"Con riferimento alla conferenza stampa del Direttore Regionale alla sanità Claudio Dario durante la quale ha annunciato 13 casi di positività tra le suore della Casa di San Bernardino e 1 decesso - spiega la nota che Conticelli ha diffuso - il comune di Porano rende noto che i dati a cui fa riferimento il Direttore Regionale sono relativi ai test rapidi effettuati nella giornata di mercoledi. Dalla giornata di giovedì sono in corso gli accertamenti sanitari tramite i tamponi per verificare i risultati dei test.

Dai tamponi in corso - riferisce la nota - è già emersa la negatività di alcuni dipendenti, mentre per il resto del personale e di tutte le suore è necessario attendere i risultati definitivi. Solo al termine delle verifiche tramite tampone sarà possibile constatare se i risultati dei test rapidi saranno confermati, smentiti oppure presenteranno una situazione più importante. Non vi è ancora alcuna certezza sulla correlazione tra il decesso della suora e l'eventuale contagio al Coronavirus. Il comune - continua il sindaco - sta seguendo con apprensione ma anche con particolare attenzione la questione anche nel modo di fare comunicazione, cercando di rappresentare esclusivamente la realtà senza dare notizie che possano generare falsi allarmismi.

Proprio per questo - conclude Conticelli - il comune di Porano comunicherà prontamente la reale situazione derivante dai risultati dei tamponi non appena riceverà comunicazioni ufficiali da Usl Umbria 2. Rispettiamo la necessità dell’istituzione regionale di comunicare i dati dell'emergenza ma il comune di Porano continuerà ad informare e comunicare soltanto sulla base dei dati definitivi trasmessi dall'autorità sanitaria."

