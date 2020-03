Porano, muore una suora del convento di San Bernardino, domani arrivano i test rapidi Covid

Una suora di 91 anni, ospite del convento di San Bernardino a Porano, è deceduta, nella mattina di martedì 31 marzo. L'anziana si trovava ospite della residenza - da tempo adibita a ricovero per suore anziane e bisognose di cura - e da qualche giorno aveva manifestato sintomi febbrili. Anche lei come le altre 38 suore ospiti e i 15 operatori, era in attesa di essere sottoposta al test Covid, dopo che il convento si è isolato a seguito della positività al Coronavirus di un'altra suora, novantenne, che si trova ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale " San Giovanni Battista" di Foligno.

Il sindaco di Porano, Marco Conticelli, sta seguendo da vicino la situazione in collaborazione con la Usl Umbria 2 ma il ritardo nell'effettuazione dei test, in presenza di circa 10 consorelle che presentano febbre, ha costretto il primo cittadino a contattare direttamente l'assessore alla Sanità della Regione Umbria, Luca Coletto, per sollecitare l'effettuazione dei tamponi nella Casa di San Bernardino delle Suore Francescane per il personale e per le stesse suore.

A quanto si apprende già nella giornata di domani, mercoledì 1° aprile potrebbero essere eseguiti i test rapidi, anche se non su tutti. "Per eseguire lo screening totale della struttura servirebbero - afferma il sindaco - almeno 50 test Covid, ma al momento non sappiamo quanti potrenno effettivamente essere effettuati domani".

