Porano, due guariti. Il sindaco: «Non abbassiamo la guardia»

Finalmente una bella notizia in arrivo dal comune di Porano. La Usl Umbria 2 ha comunicato al comune di Porano che le due persone positive al Covid-19 (Coronavirus) per le quali il sindaco Marco Conticelli aveva emesso la prima ordinanza di quarantena contumaciale sono ufficialmente guarite. Negativo infatti è risultato l'esito dei due tamponi ai quali sono stati sottoposti.



"Non abbassiamo però la guardia - dice il primo cittadino - perché la strada è ancora irta di difficoltà, rispettiamo le disposizioni e ricordiamoci sempre che ci sono persone in prima linea che vorrebbero stare a casa ma non ci possono rimanere".

