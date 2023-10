Sabato 14 Ottobre 2023, 08:42

PERUGIA - Giornate di polemiche e preoccupazione a Ponte San Giovanni per la previsione di spostamento del mercato. Spostamento legato ai grandi progetti di riqualificazione dell’asse tra via della Scuola e via Cestellini, una fascia del maxi quartiere che, a livello generale, è destinato a cambiare volto grazie ad un più ambio pacchetto di interventi pensato con Pinqua e fondi Pnrr. Le fasi di cantiere comporteranno qualche momentaneo cambiamento, ma la questione del mercato, necessariamente da ricollocare per consentire l’esecuzione dei lavori nell’area centrale di Ponte San Giovanni, in questi giorni sta spaventando non poche persone. In particolare sarebbe una soluzione di cui si sta discutendo molto anche nei social a preoccupare i ponteggiani. Cioè la possibile collocazione del mercato, per un periodo di circa due anni, secondo quanto emerso in questi giorni, nella zona del centro commerciale di Collestrada. Se di sola ipotesi si sta parlando, i cittadini, soprattutto gli utenti abituali del mercato, chiedono di valutare nell’immediato soluzioni diverse. Perché uno spostamento simile, fuori quartiere, comporterebbe disagi su più fronti.

LE OPINIONI In primo luogo la perdita di «una importante opportunità di incontro». Ma ci sono anche aspetti connessi alla viabilità «di una zona già ingolfata di suo», quella di Collestrada, come ha osservato un cittadino che ha commentato la notizia nel gruppo Facebook “Ponte San Giovanni da borgo a paese”. «Purtroppo non ci sono altre aree che possono accogliere il mercato – si legge in un altro commento - ma quella dell’Ipercoop è nuova anche a me». Se non ci sono certezze sulla nuova collocazione temporanea, sul tavolo sono comunque finite tantissime proposte alternative. Dalla zona dell’ex pastificio all’area ex Lido, oppure l parcheggio dello stadio. Parlando ai microfoni del Tgr Umbria una consigliera della Fiva Confcommercio Umbria, Roberta Brugnoni, ha parlato dello spostamento come un «cambiamento non sottile» che non permetterà a tutta l’utenza «di usufruire del servizio». Per cercare di limitare i disagi sarebbe stata anche fatta la richiesta di una navetta, viene aggiunto nel servizio. Parlando dei lavori su Ponte San Giovanni, in particolare quelli dell’asse centrale del quartiere, il sindaco Andrea Romizi ha sottolineato che quell’area sarà «più funzionale e accogliente». Di certo una fase di dialogo tra uffici, cittadini e operatori del mercato permetterà di individuare una soluzione adeguata riguardo lo spostamento.