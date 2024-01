Polizia locale: "In un anno a Orvieto dimezzate le multe con l'autovelox. Per il 2024 riorganizzazione della ztl"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotta all’abusivismo e una riorganizzazione della ztl a partire dal rilascio dei permessi e dalla rimodulazione dei parcheggi per i residenti. La ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale, è l’occasione ad Orvieto per tracciare un bilancio dell’attività ma anche per guardare agli impegni del prossimo futuro. Tirando le somme, il 2023 si è caratterizzato per i controlli sulle strutture ricettive extralberghiere. Sono state elevate 9 contravvenzioni per esercizio di attività abusiva ricettiva e una per esercizio di locazione turistica in modo difforme dal titolo autorizzativo. «I controlli incrociati in collaborazione con l’ufficio Tributi – spiega il comandante della polizia locale, Alessandro Leone – stanno proseguendo con l’obiettivo di un monitoraggio puntuale sulle strutture ricettive». Sempre sul fronte della lotta all’abusivismo, sono 11 le contestazioni, ad altrettante attività, per occupazione abusiva di suolo pubblico, una per la mancata esposizione del prezzo di vendita delle merci, 3 le sanzioni per pubblicità abusiva e un sequestro di merce di oggettistica e abbigliamento venduta abusivamente. I controlli hanno riguardato anche il rispetto del regolamento comunale in materia di igiene urbana e hanno portato a 8 verbali amministrativi per l’errato conferimento dei rifiuti. Scoperta anche una discarica a cielo aperto di materiali edili per la quale il proprietario del terreno è stato denunciato. Sul fronte della sicurezza stradale, nel 2023 la polizia locale è intervenuta in 60 incidenti, 8 in meno dell’anno prima, di cui 20 con feriti. Sei le patenti ritirate, 9 i sequestri di mezzi effettuati di cui 6 per assicurazione scaduta e 2 per guida in stato di ebbrezza. Dimezzate rispetto al 2022, le infrazioni rilevate con l’autovelox, passate da 570 a 234. Nel complesso le violazioni al codice della strada accertate sono state 9.830 di cui poco più della metà, 4.969 per l’esattezza, segnalate dai varchi elettronici per il transito non autorizzato nella zona a traffico limitato.Guardando invece al futuro, nei prossimi mesi la polizia locale sarà dotata di un etilometro che sarà utile anche negli accertamenti successivi agli incidenti stradali. La novità più significativa arriverà dalla ztl. «Tra gli interventi da attuare nel 2024 – spiega il comandante Leone – c’è la riorganizzazione della disciplina della ztl, a partire dalla informatizzazione del rilascio dei permessi per ridurre la documentazione cartacea e semplificare la vita dei cittadini». Sul fronte della sosta, il comandante Leone fa sapere che, su impulso dell’amministrazione comunale, «saranno ampliati gli stalli nel centro storico riservati ai residenti per i quali si stanno valutando anche agevolazioni nell’ambito di una rivisitazione delle tariffe. Nel frattempo è stato riaperto anche il parcheggio pubblico a Orvieto scalo all’interno del quale è stato installato un sistema di videosorveglianza per contrastare i fenomeni di vandalismo».