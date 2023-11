Pnrr e coesione sociale, Tesei: «Finora le Regioni hanno avuto poco margine»

PERUGIA - Quando si parla di politiche di coesione e Pnrr «l'accentramento non è mai cosa buona perché le

Regioni conoscono i propri territori e le esigenze dei vari comparti in cui la coesione interviene, alle Regioni dovrebbe

essere lasciata la possibilità di programmare». Lo ha dichiarato Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, a margine della riunione plenaria del Comitato europeo delle Regioni, che ha approvato un parere sulla riforma delle politiche di coesione. «Questo lo stiamo vedendo purtroppo anche nella gestione dei fondi del Pnrr - ha sottolineato Tesei - le Regioni si sono spese con il governo per essere protagoniste dal punto di vista della progettazione e della programmazione, questo non è stato, e oggi le Regioni sono enti attuatori soltanto di una piccola parte di risorse e oggi riscontriamo difficoltà per portare avanti i progetti, specialmente nei piccoli comuni».