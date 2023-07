Piediluco, la partenza degli Azzurri del canottaggio per la Bulgaria

Lago di Piediluco (Terni) - A mezzogiorno di domenica 16 luglio il corso di Piediluco si tinge di azzurro. Decine di ragazzi e ragazze percorrono il lungolago facendo correre le ruote delle valigie, raggiungendo i due pullman che li trasporteranno all'aeroporto per prendere poi il volo per la Bulgaria. E' questo l'oro del lago di Piediluco.

La Direzione Tecnica ha reso nota la composizione della delegazione azzurra che andrà a Plovdiv per i Campionati del Mondo Under 23 in programma dal 19 al 23 luglio prossimi sulle acque del Maritza River. Sono 71 gli atleti convocati dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo, di cui 38 uomini e 33 donne, che saranno seguiti dal DT, dai Capi Allenatore Spartaco Barbo (uomini) e Benedetto Vitale (donne) e dallo staff composto da Sabrina Crivello (Allenatore settore Under 23 femminile), Luigi De Lucia (Allenatore settore Under 23 maschile), Mariano Esposito (Allenatore settore Under 23 femminile), Federico Vitale (Allenatore settore Under 23 maschile), Andrea Bortolotti (Allenatore Aggregato settore Under 23 maschile), Luigi Scala (Allenatore Aggregato settore Under 23 femminile), Luca Vigentini (Allenatore Aggregato settore Under 23 maschile). Il Capo Delegazione sarà il Consigliere Massimiliano D’Ambrosi, mentre la Team Manager sarà Alda Cama. Lo staff medico al seguito della squadra sarà composto da Riccardo Lanzano (Medico), Alessandro Testi (Osteopata), Domiziana Minissale (Fisioterapista), Nikolas Tenaglia (Fisioterapista). La squadra azzurra partirà domenica 16 giugno alla volta di Plovdiv, dove arriverà in serata. Di seguito l’elenco degli atleti azzurri per i Mondiali Under 23:

Marco Dri (Canoa San Giorgio), Francesco Pallozzi (CC Aniene), Giuseppe Bellomo (CC Barion), Antonio Distefano, Ilaria Macchi, Benedetta Pahor, Samantha Premerl, Sofia Secoli, Filippo Wiesenfeld, Maria Elena Zerboni (CC Saturnia), Luca Vicino, Marco Vicino (CRV Italia), Victor Kushnir, Simone Pappalepore (CUS Ferrara), Alice Dorci, Alice Gnatta, Gioconda Iannicelli, Clara Massaria (CUS Torino), Emanuele Capponi, Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Giorgia Borriello, Emanuele Meliani (GS Cavallini), Francesco Bardelli, Irene Gattiglia, Eleonora Nichifor, Stefano Pinsone (RCC Cerea), Sofia Anastasia Ascalone (RCC Tevere Remo), Tommaso Rossi (Rowing Club Genovese), Alessandro Gardino, Emilio Pappalettera (SC Armida), Emma Cuzzocrea (SC Arno), Anita Gnassi, Paolo Gregori, Maria Sole Perugino (SC Baldesio), Susanna Pedrola, Elena Sali (SC Bissolati), Anita Rosa Boldrino, Alberto Ciavarro (SC Caprera), Bianca Saffirio, Camilla Silvestri (SC Esperia), Gabriele Loconsole (SC Cernobbio), Martina Barili, Matilde Barison, Nicolò Bizzozzero, Sara Borghi, Giovanni Borgonovo, Luca Borgonovo, Edoardo Caramaschi, Ilaria Colombo, Andrea Pazzagli, Edoardo Rocchi, Alessandro Timpanaro (SC Gavirate), Emanuele Castino, Elisa Grisoni, Serena Mossi (SC Lario), Ernesto Rabatti (SC Limite), Marco Gilardoni (SC Menaggio), Nadine Agyemang Heard, Giulia Magdalena Clerici (SC Moltrasio), Simone Fasoli, Simone Mantegazza (SC Moto Guzzi), Chiara Benvenuti, Martina Scarpello (SC Palermo), Isabella Bianchi (SC Pontedera), Marco Prati (SC Ravenna), Ilaria Corazza, Aleksander Gergolet (SC Timavo), Alessandro Pozzi (SC Tritium), Nicolò Demiliani, Luca Enea Mulas (SC Varese), Marco Gandola (US Bellagina).