Sabato 3 Febbraio 2024, 08:59

Due anni e nove mesi, giorno più giorno meno. È questo il tempo intercorso dall’ultima volta in cui il Grifo ha ottenuto cinque vittorie di fila.

La categoria è la stessa, allenatore e rosa completamente diversi. Di simile c’è pure la voglia di proseguire su un percorso positivo malgrado il distacco dal vertice sia piuttosto rilevante. Formisano ragiona giorno per giorno, concentrandosi su un Rimini (stadio Curi 18,30) che evoca brutti ricordi al Perugia. Un match di andata gettato al vento dai biancorossi. Una gara che deve servire da monito.

«Il Rimini gioca molto bene ma domani (oggi, ndr) sarà una partita differente - rimarca Formisano- quando ci sono giocatori veloci come hanno loro serve lavorare con abilità negli uno contro uno più che rinforzare il centrocampo, di certo faranno una partita gagliarda cercando di portare a casa il risultato, ho alzato l’asticella dell’attenzione perché so che può essere una gara difficile, la ragione non è legata al Rimini ma in generale».

Inevitabile parlare, per il tecnico, del mercato appena concluso: «Si chiude una parentesi lunga, ora sappiamo chi saremo da qui alla fine, siamo coperti in tutti i ruoli con tanti giocatori validi e la conferma di Christian Dell’Orco è per noi fondamentale, certamente per cercare di raggiungere un sogno servono persone che siano focalizzate su questo obiettivo, sotto questo aspetto Santoro ha sempre detto che voleva andare via e a lui va il nostro in bocca al lupo ma il mio pensiero va a tutti quei ragazzi che vogliono raggiungere il target che siamo prefissati».

Ancora tante assenze unitamente a qualche recupero. «Dell’Orco-analizza Formisano- è completamente a disposizione, così come Ricci, su Matos decideremo se possa essere abile e arruolato per gli altri bisognerà ancora aspettare». Numerosi gli aspetti positivi emersi nelle ultime uscite nell’ambito di una crescita complessiva a partire dai passi in avanti della coppia d’attacco Sylla-Seghetti. «Hanno fatto bene -dice Formisano-grazie al lavoro settimanale precisa il trainer biancorosso prima di aggiungere- naturalmente ogni partita è diversa e le combinazioni tra gli attaccanti dipendono anche dagli spazi che lascia l’avversario, in quel caso possono mettere in mostra le loro caratteristiche che sono quelle di strappo e profondità, serviranno ancora dei minuti per poter fare un ulteriore step ma l’intesa completa arriverà». Infine un pensiero per la madre di Massimiliano Santopadre (Grifo con il lutto al braccio e un minuto di raccoglimento), scomparsa due giorni fa :«Volevo mandare un grosso abbraccio al nostro presidente per il momento che sta passando, non sono stati giorni facili, sono sicuro che io e i giocatori riusciremo a dare il nostro supporto».

Emanuele Troise, tecnico del Rimini non si fida del Grifo: «Affrontiamo una squadra in salute, reduce da un periodo positivo, con il nuovo allenatore stanno facendo bene, ci aspetta una partita difficile, ci attaccheranno dal primo minuto e dovremo fare molta attenzione». Pressoché fatta la formazione. Confermato il 3-4-1-2. Davanti ad Adamonis ci sarà il trio Lewis, Angella, Dell’Orco, in mediana Torrasi e Iannoni da interni e Paz Lisi larghi. Kouan agirà ancora tra linee e in prima linea spazio al duo Sylla-Seghetti.



Perugia (3-4-1-2): 12 Adamonis, 44 Lewis, 5 Angella, 15 Dell’Orco, 7 Paz, 4 Iannoni, 24 Torrasi, 23 Lisi, 28 Kouan, 11 Seghetti, 45 Sylla. A disp. 1 Abibi, 3 Cancellieri, 91 Souare, 96 Viti, 14 Bezziccheri, 86 Giunti, 33 Agosti, 21 Cudrig, 73 Polizzi, 20 Ricci. All. Formisano

Rimini: (5-3-2) : 91 Colombi, 4 Pietrangeli, 8 Delcarro, 9 Morra, 11 Cernigoi, 15 Gigli, 19 Semeraro, 23 Megelaitis, 33 Langella, 73 Lamesta, 98 Lepri. A disp.: 22 Colombo, 5 Marchesi, 14 Oddi, 22 Sala, 6 Gorelli, 44 Iacoponi, 31 Malagrida, 67 Rosini, 80 Garetto, 70 Leoncini, 34 Ubaldi, 84 Tofanari. All. Troise.

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani. Assistenti: Andrea Cecchi di Roma 1 e Carlo Farina di Brescia. Quarto ufficiale Giuseppe Morello di Tivoli.