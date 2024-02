Al Vanni Sanna di Sassari arriva un duro colpo alle speranze del Perugia di acchiappare il secondo posto e con lui i vantaggi che comporterebbe in chiave-playoff. Ancor più della Torres, colpa del Perugia stesso e della contingenza che lo ha fatto arrivare allo scontro diretto col fiatone e la lingua penzoloni, al culmine di una settimana con tre impegni affrontati a organico ridotto. Niente scuse, intendiamoci. Nonostante tutto ieri i grifoni avrebbero potuto e dovuto far meglio, specie nella ripresa quando l’evidente calo ha impedito loro di essere minimamente incisivi. Merito anche dei padroni di casa, solidi e organizzati.

Torres (3-4-1-2): Garau 6; Siniega 6,5, Idda 6, Dametto 6,5; Zecca 6,5 (45’ st Pinna sv), Cester 6, Giorico 6, Zambataro 5,5; Mastinu 6,5 (34’ st Masala sv); Diakitè 6,5, Scotto 6 (15’ st Ruocco 6,5). A disp. Petriccione, Rosi, Verducci, Liviero, Lora, Nunziatini, Goglino. All. Greco 6,5

Perugia (3-5-2): Adamonis 6; Mezzoni 6,5, Lewis 6, Dell’Orco 6 (36’ st Polizzi sv); Paz 5,5 (45’ st Cudrig sv), Iannoni 5 (36’ st Matos sv), Torrasi 5 (36’ st Giunti sv), Kouan 5,5, Lisi 5,5 (25’ st Cancellieri 5,5); Seghetti 6, Sylla 5. A disp. Abibi, Souare, Viti, Ricci. All. Formisano 5,5

Reti: 31’ st Diakitè rig.

Arbitro Crezzini di Siena 6

Note – Spettatori 3444 di cui circa 50 perugini nel settore ospiti; prima del fischio d'inizio osservato 1’ di raccoglimento per commemorare i caduti sul lavoro. Ammoniti Iannoni, Torrasi, Kouan, Sylla, Adamonis (P), Diakitè, Zecca, Idda (S); calci d’angolo 6-6; rec. 2’ e 4'.