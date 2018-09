PERUGIA - Un intervento chirurgico d'avanguardia è stato eseguito dall'equipe della struttura complessa di Chirurgia pediatrica dell'Azienda ospedaliera di Perugia su un bambino di pochi anni affetto da una «rara e

severa» patologia congenita multiapparato che ha richiesto la ricostruzione dei genitali.

L'intervento, durato otto ore, è stato eseguito la settimana scorsa e - ha sottolineato l'ospedale - è «perfettamente

riuscito».

Il piccolo paziente, straniero, è stato dimesso e farà rientro con i familiari a casa. Attraverso l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera, il responsabile della struttura, dottor Marco Prestipino, ha spiegato che «il bambino presentava gli esiti chirurgici di una rarissima malformazione che unisce intestino, canale anorettale, vescica, uretra e genitali esterni, con il bacino anteriore praticamente diviso in due parti. Alla nostra equipe è stata richiesto un intervento di ricostruzione dell'organo genitale».

Alla nascita, il paziente era stato operato in un centro di un Paese estero, e nei mesi scorsi, l'ambasciata della sua nazione ha individuato nell'ospedale di Perugia la struttura più idonea per l'intervento ai genitali. Risulta che solo in altri due centri al mondo sia stato eseguito un intervento come questo, uno a Lisbona e l'altro a New York.

L'equipe dei chirurghi pediatrici - i dottori Prestipino, Berardino Melissa ed Elisa Magrini - si è avvalsa della collaborazione degli anestesisti Simonetta Tesoro e Marco Colognese e del personale infermieristico di sala operatoria coordinato da Domenico Del Casale.

