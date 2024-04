Bimbo di 30 mesi corre dietro i cani e si perde: trovato dopo ore di paura

Si è allontanato correndo dietro i cani della sua famiglia, è stato ritrovato in buone condizioni grazie ai Vigili del Fuoco che lo hanno avvistato dall’alto. Protagonista un bambino di trenta mesi, recuperato sano e salvo dopo momenti di paura e tensione vissuti soprattutto dai suoi genitori. È successo ieri intorno alle 17 all’altezza di Bivio Brecciarola, in una zona di campagna, dove il bambino, che è nato a Chieti da genitori rumeni, abita con la famiglia.

Il piccolo, come ogni giorno, complice la giornata di sole, a un certo punto esce da casa, con tutta probabilità vuole giocare con i tre cani di famiglia, evidentemente i cani iniziano a correre e lui li segue, chissà, forse ne vuole afferrare almeno uno. Certo è, tuttavia, che si allontana, la madre non lo vede più, lo cerca dà intorno all’abitazione ma niente, del figlio non c’è traccia.

Preoccupata, la donna telefona al numero unico di emergenza 112. La sua richiesta di intervento viene smistata immediatamente ai Vigili del Fuoco. È ancora giorno, e poi i primi minuti di intervento nelle ricerche di una persona possono essere decisivi, è così da Pescara decolla elicottero dei Vigili del Fuoco che in pochi minuti raggiunge Brecciarola.

Nel frattempo dalla caserma del Comando provinciale di Chieti sono partite due squadre con il supporto di quattro automezzi, totale una decina di persone , per le ricerche via terra. Sul posto arrivano anche i Carabinieri del Nor, le ricerche sono a tappeto ma la tensione, fortunatamente, si scioglie presto: il bambino viene individuato dall’equipaggio dell’elicottero che non lo perde mai di vista.

Si trova all’interno di un uliveto che dista cinquecento metri dall’abitazione dalla quale si è allontanato: un vigile del fuoco con il verricello si cala nel punto in cui si trova il bambino e lo prende fra le braccia. Il piccolo sta bene ed è scalzo, segno che inizialmente si trovava in casa e che i cani lo hanno “portato” ad allontanarsi. Per i genitori è la fine di una grande paura, tutti sono sollevati e soddisfatti all’esito di un intervento che è iniziato e si è concluso positivamente in poco più di un’ora, con il bambino riaffidato ai genitori. L’altro ieri un allarme era scattato a Pennapiedimonte per un 16enne che, allontanatosi, è stato ritrovato in zona aeroporto.