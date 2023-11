Mercoledì 1 Novembre 2023, 07:07

PERUGIA - Nei giorni di grande affluenza in occasione della commemorazione dei defunti, da un cimitero della città spuntano appelli per un giro di vite sulla manutenzione. Succede a San Marco, dove l’ultimo problema è legato al cedimento di parte di un muraglione perimetrale nella zona nuova. Questa e altre criticità sono state raccolte dal consigliere comunale di zona Francesco Zuccherini (Pd), che ha deciso di avviare una raccolta firme. Una petizione «da sottoporre al Comune per la messa in sicurezza e riqualificazione del cimitero». «Abbiamo tutti notato le criticità all’ingresso, con il crollo di una parte del muro, i danni presenti in alcune zone del cimitero, in particolare quella denominata “Verdi” e l’incuria nella parte vecchia, in particolar modo per la pericolante cappellina presente al centro del cimitero», spiega Zuccherini nel testo della petizione diffusa nella giornata di ieri. «Mi farò carico di depositare le firme e presentare un apposito intervento in consiglio comunale in qualità di consigliere di zona». I moduli sono stati affissi all’esterno del cimitero, ma anche al bar Betti, alla tabaccheria Lo Zodiaco, al Centro socio culturale Villa Van Marle e al Circolo di Ponte d’Oddi. Fra le criticità riscontrate c’è, tanto per fare qualche esempio, la situazione della cappellina centrale, nella parte vecchia, da molto tempo delimitata con nastri ma sulla quale non sono scattati interventi di manutenzione. Passeggiando nell’area cimiteriale, in molti punti l’intonaco a vista appare danneggiato, anche con ferri scoperti. Ci sono anche tombe dove da tempo si sono staccati i numeri di identificazione. Qualche problema anche per scalette e viali, nonostante su questo fronte nel corso del tempo siano stati effettuati alcuni interventi di manutenzione.

C’è da ricordare che poco meno di un anno da, era dicembre 2022, il Comune aveva annunciato lavori in una delle zone interessate dalle polemiche, quella dei Verdi. «È stato approvato il progetto definitivo, elaborato dagli uffici competenti del Comune, per la manutenzione straordinaria e il risanamento del blocco I Verdi del cimitero di San Marco per un importo complessivo di 38mila euro», spiegava la nota diffusa dall’ente.