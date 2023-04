Perugia, in piazza Puletti è arrivato il mercato agricolo

Un nuovo segno di rinascita per il centro storico. Inaugurato ieri in piazza Puletti il mercato agricolo settimanale dell'Arco Etrusco organizzato da Cia agricoltori italiani dell'Umbria con il patrocinio del Comune e dell'Università per Stranieri.

Un appuntamento ogni venerdì dalle 12 alle 19 che rientra nel progetto "Farm@Cia" e che ha dato vita ad un mercato non convenzionale per molti aspetti. A partire dall'orario, non solo mattutino, ma anche perché diventerà un hub del cibo della filiera corta da cui si serviranno residenti e ristoratori del centro e contenitori di iniziative per la promozione di iniziative per la salute e il benessere. «Oggi lanciamo un progetto importante ha spiegato Matteo Bartolini di Cia Umbria - , che vuole andare ad intercettare alcune azioni e attività che si possono racchiudere in alcune paro-le chiave: agricoltura, salute, gruppo solidale d'acquisto, rigenerazione urbana».

All'inaugurazione presenti anche Rolando Marini, prorettore dell'Università per Stranieri, Gabriele Giottoli, assessore allo Sviluppo economico, Martina Ascani, nutrizionista biologa e il sindaco Andrea Romizi. C'erano anche i rappresentanti delle associazioni di quartiere Assogaribaldi Fabrizio Ciancaleoni, Borgo sant'Antonio Porta Pesa Marisa Rosi e Vivi il Borgo Franco Mezzanotte con cui Cia ha sottoscritto un accordo per incentivare la riqualificazione dei quartieri limitrofi.



LA PIAZZA

Quindici le aziende agricole umbre, da nord a sud del territorio, e due le cooperative sociali che hanno creduto nel progetto e che ogni venerdì saranno presenti in piazza Puletti.

Ortofrutta, formaggi, vineria e birreria con luppolo umbro, legumi, cereali e pasta, prodotti da forno, zaffera-no, confetture e conserve. Inoltre, tutti i venerdì dalle 12 alle 14.30 una nutrizionista sarà a disposizione per dare consigli alimentari con un occhio ai prodotti di stagione. Per l'occasione Cia offrirà ai cittadini che spenderanno 20 euro di spesa negli stand del Mercato l'accesso gratuito per un'ora al parcheggio a pagamento di Sant'Antonio, nei pressi della piazza.



RIGENERAZIONE URBANA

In chiave di rigenerazione urbana ha preso, poi, la parola l'assessore Giottoli che ha sottolineato l'importanza di lavorare, come è avvenuto per questa iniziativa, sul concetto di comunità, perché sono proprio le comunità che compongono le città. «Se non saremo in grado di effettuare questo pas-saggio nei nostri quartieri e sui beni comuni, lavorando insieme, allora non riusciremo a raggiungere risultati virtuosi». Giottoli ha poi commentato il progetto di Cia: «si tratta di un'iniziativa che abbiamo sposato da subito contribuendo a mettere insieme le persone e rendendo le procedure più snel-le possibile, perché questa è la nostra funzione istituzionale».