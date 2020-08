Perugia-Pescara: è spareggio salvezza. Kouan risponde a Pucciarelli (1-1)

PERUGIA - Partita decisiva da dentro-fuori per il Grifo che si gioca la permanenza in B nel match contro il Pescara al Curi. Il Perugia deve vincere.

LE FORMAZIONI

Oddo disegna il Grifo con il 3-5-2 e Iemmello in panchina: Vicari; Rosi, Sgarbi, Gyomber; Mazzocchi, Dragomir, Nicolussi, Kouan, Nzita; Falcinelli, Melchiorri

Il Pescara di Sottil è disposto con il 4-3-3: Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Bettella. Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Kastanos; Galano, Maniero, Pucciarelli.

LA CRONACA

18' Il Perugia pareggia dopo 3': Kouan brucia tutti sul tempo e sugli sviluppi di un calcio d'angolo fa 1-1

15' Gol Pescara. Pucciarelli anticipa e devia in rete il cross di Galano: 0-1

© RIPRODUZIONE RISERVATA