Tifosi del Rieti in agitazione: «Boccolini e dirigenza, obbiettivo Eccellenza»

RIETI - Clima incandescente nella tifoseria del Rieti. La situazione di classifica in cui versa la squadra e le ultime operazioni di mercato "in uscita" hanno provocato una reazione tra le maglie del tifo organizzato che stanotte, esattamente come accadde in passato sotto la gestione Curci, ha esposto uno striscione sui cancelli dello stadio piuttosto eloquente. «Boccolini e dirigenza, obbiettivo Eccellenza» recita il doppio lenzuolo scritto a caratteri cubitali, un messaggio che non ha bisogno di ulteriori commenti e che rende la sfida di domenica 5 dicembre una sorta di “ultima spiaggia” oltre a preannunciare una contestazione nel corso dei 90'.