Il Rieti va ko 2-0 e sprofonda al penultimo posto: allo Scopigno vince il Cascina. Foto

RIETI - Il Rieti perde ancora e ora “vede” il baratro. Nell’anticipo della 15esima giornata, allo Scopigno, la formazione amarantoceleste rimedia un pesante 2-0 dal Cascina che, in virtù dei tre punti conquistati nello scontro diretto, opera addirittura il sorpasso in classifica costringendo Tirelli e compagni al penultimo posto, in piena zona retrocessione.

Una partita anonima che, al di là delle generosità di Vari e l’ultimo arrivato Vittorio Attili, l’ha vinta la squadra più sorniona. E così, dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, nella ripresa il Cascina ha saputo trovare gli spazi giusti per andare in gol: al 65’ col destro in area di Remorini, al 68’ con lo scavino di Mencagli, che di fatto la chiude. Nel finale rosso diretto per Marcheggiani per gioco violento e la solita contestazione dei tifosi nei confronti della società e del tecnico Alessandro Boccolini. Mercoledì si torna di nuovo in campo per l’ultima del 2021: ad attendere il Rieti ci sarà il Follonica Gavorrano.

Il tabellino

Rieti (4-3-3): Marenco 6; Tiraferri 5, De Martino 5 (28’st Cerroni s.v.), Montesi 6, Perez 4,5; Attili 6,5, Falilò 5,5, Tirelli 5,5; Marcheggiani 4, M. Menghi 5 (28’st Scibilia s.v.), Vari 6,5 (17’st Orlandi s.v.). A disp.: Giori, E. Menghi, Nobile, Canestrelli, Benhalima, Principi. All. Boccolini 5.

Cascina (4-4-2): Biggeri 6; Biagioni 6,5, Naldini 6,5, Pezzati 6, Zaccagnini 6; Arapi 6,5 (46’st Matteoli s.v.), Malanchi 6, Geroni 6, Mencagli 7 (40’st Fiumalbi s.v.); Bertolini 6 (11’st Giani 6), Remorini 6,5 (30’st Carli s.v.). A disp.: Rizzato, Rossi, Franceschi, Nero, Andreotti. All. Polzella 7.

Arbitro: Grassi di Forlì 5 (Di Bartolomeo-De Santis). Marcatori: 20’st Remorini, 23’st Mencagli

Note: terreno in buone condizioni, spettatori 200 circa. Al 32’st espulso Marcheggiani (RI) per gioco violento. Ammoniti: De Martino, Boccolini, M. Menghi, Attili (RI), Pezzati, Biagioni, Naldini (CA). Angoli: 5-3 per il Rieti. Recupero: 1’pt, 3’ st.