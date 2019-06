Perugia, operazione internazionale di controllo nelle stazioni ferroviarie. In azione la Polfer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA – Sono 312 le persone identificate, 96 i bagagli, 87 i treni e 40 le stazioni controllate, con l’impiego di 94 operatori: è il bilancio delle attività svolte il 26 e 27 giugno dalla Polizie Ferroviaria del Compartimento Polfer Marche, l’Umbria e l’Abruzzo nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal Servizio di Polizia Ferroviaria su scala internazionale. L’operazione, denominata “Rail Action Day Active Shield”, svolta in contemporanea con 17 paesi dell’Unione Europea, ha avuto la finalità di porre in essere controlli preventivi a viaggiatori e bagagli presenti a bordo dei convogli ferroviari, con particolare riferimento a quelli che effettuano lunghe percorrenze. L’attività è stata condotta anche con l’ausilio di unità cinofile della Polizia di Stato, metal detector e smartphone di ultima generazione grazie ai quali è stato possibile verificare i documenti elettronici in tempo reale.